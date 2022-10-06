США уличены в попытках склонить Бразилию к санкциям против России

"Безусловно. Мы это прекрасно видим", — подтвердил он РИА "Новости", заметив, что никакого эффекта США на этом поприще пока не добились.

Как рассказывал Лайф, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару упрекнул НАТО в том, что альянс не использовал возможность предотвратить спецоперацию России на Украине отказом Киеву в членстве в блоке. Политик сравнил украинский конфликт с Карибским кризисом 1962 года и сделал вывод, что СССР и США смогли на тот момент урегулировать ситуацию дипломатическим путём, поскольку прибегли к взаимным уступкам. Болсонару высказал мнение, что российского лидера Владимира Путина не могла не беспокоить перспектива расширения НАТО на восток.