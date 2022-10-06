В шины спрячут чипы "для защиты экологии"

Шины, оснащённые полупроводниковыми чипами, могут начать выпускать в Японии в 2024 году. Об этом сообщает газета Nikkei. Использование микросхем позволит повысить как безопасность владельца авто, так и экологию в целом, рассказывает издание.

В режиме реального времени микросхемы будут передавать информацию в облачное хранилище. В виртуальную базу пойдут данные об уровне давления воздуха в шинах и степени их изношенности. Это, в свою очередь, позволит владельцам своевременно ремонтировать и менять их. Как пишет издание, качественная эксплуатация приведёт к снижению уровня выбросов углекислого газа, которыми сопровождаются процессы производства и доставки новых покрышек. А к 2030 году, как отмечает ресурс, Bridgestone хочет оснастить полупроводниковыми чипами все шины для автобусов и грузовиков. Речь идёт о продукции компании, которая продаётся в Японии, Европе и США.