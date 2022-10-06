Байден забыл про микрофон и самодовольно выругался

Президент США Джо Байден выругался матом во время общения с мэром города Форт-Майерс-Бич во Флориде Рэем Мерфи. Очевидно, он забыл, что камеры включены, а микрофоны пишут звук. Незадолго до этого он выступал, рассказывая о действиях его администрации по помощи пострадавшим от урагана "Иэн". Эпизод со сквернословящим американским лидером показали в эфире местных телеканалов.