Байден забыл про микрофон и самодовольно выругался
Президент США Джо Байден выругался матом во время общения с мэром города Форт-Майерс-Бич во Флориде Рэем Мерфи. Очевидно, он забыл, что камеры включены, а микрофоны пишут звук. Незадолго до этого он выступал, рассказывая о действиях его администрации по помощи пострадавшим от урагана "Иэн". Эпизод со сквернословящим американским лидером показали в эфире местных телеканалов.
"Никому не одолеть Байдена", — именно так бы прозвучала фраза главы США, не будь она "сдобрена" крепким словечком на букву f.
Как сообщал Лайф, ранее ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").
Flickr / The White House