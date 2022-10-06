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6 октября, 02:58

Байден забыл про микрофон и самодовольно выругался

Президент США Джо Байден выругался матом во время общения с мэром города Форт-Майерс-Бич во Флориде Рэем Мерфи. Очевидно, он забыл, что камеры включены, а микрофоны пишут звук. Незадолго до этого он выступал, рассказывая о действиях его администрации по помощи пострадавшим от урагана "Иэн". Эпизод со сквернословящим американским лидером показали в эфире местных телеканалов.

"Никому не одолеть Байдена", — именно так бы прозвучала фраза главы США, не будь она "сдобрена" крепким словечком на букву f.

"Джо не может найти выход": Состояние Байдена сочли пугающим

"Джо не может найти выход": Состояние Байдена сочли пугающим

Как сообщал Лайф, ранее ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").

Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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