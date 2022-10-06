"Вопиющая аморальность": В МИД ответили на требование Польши репараций от России
Дипломат Тяпкин назвал фантазиями требование Польши репараций от России
Требование польских политиков, чтобы Россия выплатила их стране некие репарации за события Второй мировой войны, неадекватны и сродни фантазиям. Так ситуацию прокомментировал директор Третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
"Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.
По его мнению, власти Польши решают свои внутренние проблемы, занимаясь историческим ревизионизмом. Тяпкин заявил, что "вопиющая аморальность" такого подхода очевидна.
"Ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев", — напомнил парламентарий.
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Лайф рассказывал, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии.