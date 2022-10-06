"Вопиющая аморальность": В МИД ответили на требование Польши репараций от России

Требование польских политиков, чтобы Россия выплатила их стране некие репарации за события Второй мировой войны, неадекватны и сродни фантазиям. Так ситуацию прокомментировал директор Третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

"Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

По его мнению, власти Польши решают свои внутренние проблемы, занимаясь историческим ревизионизмом. Тяпкин заявил, что "вопиющая аморальность" такого подхода очевидна.