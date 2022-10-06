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6 октября, 01:46

Москвичам пообещали золотую осень, но короткую

Вильфанд заявил о начале золотой осени в Москве

В Москве золотая осень начнётся в четверг и продлится всего три дня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в эти дни не будет дождей, а воздух прогреется до температуры 13–15 градусов выше нуля.

"В Москве дожди прекращаются. Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца… Очень хороший период именно в эти три дня", — сказал Вильфанд в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что в понедельник температура воздуха в Москве упадёт до 10–12 градусов, будет облачно с прояснениями, кое-где может пройти небольшой дождь.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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