"Жутковато становится": На Камчатке целое село "ушло под воду"
Паводок подтопил большинство домов в селе Соболево на Камчатке
Вышедшая из берегов река Большая Воровская на Камчатке подтопила дома в селе Соболево. Вода покрыла 90% участков. Потоки размыли дороги и разрушили мост на реке Пымта. Все районные службы оперативного реагирования находятся в режиме повышенной готовности. Для оказания помощи жителям подтопленных территорий направлен вертолёт МИ-8 МЧС России.
Сильный паводок подтопил дома на Камчатке и разрушил мост. Видео © YouTube-канал / Камчатка Сегодня
"В составе группы находятся 10 спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и гидролог. С собой у них всё необходимое оборудование, в том числе плавсредства. По оперативным данным, в посёлке существуют перебои со связью. По состоянию на 2:00 6 октября, подтоплены 15 домов и 58 придомовых территорий", — сообщает ведомство.
В готовности к приёму жителей подтопленых придомовых территорий находятся два пункта временного размещения — Соболевская средняя школа и гостиница Соболевского муниципального района.
"Жутковато становится. Всё подмыло", — говорят местные жители на видео с последствиями паводка, которое публикуют в соцсетях.
Как писал ранее Лайф, в Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана. Синоптики отмечают, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 5 на 6 октября.
YouTube-канал / Камчатка Сегодня