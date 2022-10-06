"Жутковато становится": На Камчатке целое село "ушло под воду"

Вышедшая из берегов река Большая Воровская на Камчатке подтопила дома в селе Соболево. Вода покрыла 90% участков. Потоки размыли дороги и разрушили мост на реке Пымта. Все районные службы оперативного реагирования находятся в режиме повышенной готовности. Для оказания помощи жителям подтопленных территорий направлен вертолёт МИ-8 МЧС России.

Сильный паводок подтопил дома на Камчатке и разрушил мост. Видео © YouTube-канал / Камчатка Сегодня

"В составе группы находятся 10 спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и гидролог. С собой у них всё необходимое оборудование, в том числе плавсредства. По оперативным данным, в посёлке существуют перебои со связью. По состоянию на 2:00 6 октября, подтоплены 15 домов и 58 придомовых территорий", — сообщает ведомство.







В готовности к приёму жителей подтопленых придомовых территорий находятся два пункта временного размещения — Соболевская средняя школа и гостиница Соболевского муниципального района.

"Жутковато становится. Всё подмыло", — говорят местные жители на видео с последствиями паводка, которое публикуют в соцсетях.