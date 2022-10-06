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6 октября, 01:09

"Жутковато становится": На Камчатке целое село "ушло под воду"

Паводок подтопил большинство домов в селе Соболево на Камчатке

Вышедшая из берегов река Большая Воровская на Камчатке подтопила дома в селе Соболево. Вода покрыла 90% участков. Потоки размыли дороги и разрушили мост на реке Пымта. Все районные службы оперативного реагирования находятся в режиме повышенной готовности. Для оказания помощи жителям подтопленных территорий направлен вертолёт МИ-8 МЧС России.

Сильный паводок подтопил дома на Камчатке и разрушил мост. Видео © YouTube-канал / Камчатка Сегодня

"В составе группы находятся 10 спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и гидролог. С собой у них всё необходимое оборудование, в том числе плавсредства. По оперативным данным, в посёлке существуют перебои со связью. По состоянию на 2:00 6 октября, подтоплены 15 домов и 58 придомовых территорий", — сообщает ведомство.

  • На Камчатку в село Соболево направлен вертолёт МИ-8 МЧС из-за сильного паводка. Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
    На Камчатку в село Соболево направлен вертолёт МИ-8 МЧС из-за сильного паводка. Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
  • На Камчатку в село Соболево направлен вертолёт МИ-8 МЧС из-за сильного паводка. Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
    На Камчатку в село Соболево направлен вертолёт МИ-8 МЧС из-за сильного паводка. Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
  • На Камчатку в село Соболево направлен вертолёт МИ-8 МЧС из-за сильного паводка. Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
    На Камчатку в село Соболево направлен вертолёт МИ-8 МЧС из-за сильного паводка. Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

На Камчатку в село Соболево направлен вертолёт МИ-8 МЧС из-за сильного паводка. Фото © ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

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В готовности к приёму жителей подтопленых придомовых территорий находятся два пункта временного размещения — Соболевская средняя школа и гостиница Соболевского муниципального района.

"Жутковато становится. Всё подмыло", — говорят местные жители на видео с последствиями паводка, которое публикуют в соцсетях.

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Как писал ранее Лайф, в Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана. Синоптики отмечают, что предупреждение о тумане в столице и области действует с 5 на 6 октября.

Обложка ©

YouTube-канал / Камчатка Сегодня

Арина Родионова

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