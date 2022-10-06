"Хакеры получили доступ": Дуров предупредил об опасной "дыре" в WhatsApp
Дуров предупредил о доступе хакеров к телефонам после обновления WhatsApp
Основатель приложения Telegram Павел Дуров предупредил подписчиков, что все телефоны с приложением WhatsApp могут подвергнуться атаке после последнего обновления этой программы. У хакеров, по его словам, может оказаться полный доступ ко всему содержимому гаджетов из-за проблемы с безопасностью, о которой сообщил сам мессенджер на прошлой неделе.
"Всё, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp", — написал Дуров.
Он напомнил об аналогичных проблемах, обнаруживаемых в этом мессенджере ежегодно, начиная с 2017 года. Дуров считает, что это едва ли случайность: якобы подобные лазейки его конкурент может закладывать в приложение намеренно. WhatsApp Дуров назвал дверью для входа в любой телефон.
Ранее Лайф назвал три главных лайфхака, как спастись от бесконечных групп в мессенджере WhatsApp. Групповые чаты отнимают кучу времени, и порой зависаешь так, что даже не успеваешь делать то, что в них обсуждается.
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