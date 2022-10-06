"У нашей страны проблемы": Трамп назвал США посмешищем для мира

Соединённые Штаты уже стали посмешищем для мира. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Майами.

"Мир смеётся над нами, смотрит на нас с насмешкой", — сказал миллиардер.

По его мнению, всему миру нужно, чтобы США "сохранили американскую мечту", которую, как он считает разрушают нынешние власти.

"У нашей страны проблемы", — сказал Трамп.

Он упомянул разрешение трансгендерам участвовать в соревнованиях, преподавание этих тем в школах. Такую политику экс-президент назвал нездоровой, предательством того, "что было передано нам от предков".

"Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы её не узнали", — сказал политик.