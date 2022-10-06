Французов разозлила новая антироссийская идея Макрона

Читатели французской газеты Le Point выразили негодование под статьёй о предстоящем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), которое было создано президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как отметила газета, это сообщество фактически оказалось дублёром Совета Европы. Ожидается, что на саммит в Праге 6 октября прибудут главы 44 государств и правительств, но Россия представлена не будет. Автор материала раскритиковал состав участников, узнав, что в саммите примут участие делегации Турции и Азербайджана, и поднял вопрос, является ли Азербайджан европейской страной. Впрочем, он уточнил, ссылаясь на источник, что президент этой страны был приглашён для урегулирования конфликта с Арменией. Вместе с тем за участие Турции выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Возмутились и читатели издания, оставшиеся в том числе недовольными Эмманюэлем Макроном за его бесполезные инициативы и большое число заявлений.

"Как говорила моя бабушка, много говорят, да мало делают, — высказался jupicron.

Пользователь Deimos отметил, что Европейский союз узурпировал место Европы в мире и настроен не только против русских, но и европейцев. Он подчеркнул, что Макрон служит системе, а проводимая антироссийская политика под руководством США вылилась в обнищание европейцев. В свою очередь Furlukin подчеркнул, что ЕПС заменил Совет Европы, потерял смысл и должен быть распущен.

"С нашей "демократией" каждая страна, которая будет выступать против, а не за, придёт в упадок и станет юдолью проблем и разочарований", — написал peupeux.