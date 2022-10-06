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5 октября, 22:37

"Это сумасшествие" : Трампа возмутили "мольбы" Байдена

Трампа возмутили мольбы администрации Байдена о нефти

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Поводом для этого стали просьбы Соединённых Штатов к другим странам наращивать производство нефти.

"То, что они делают, — это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было", — сказал Трамп, выступая на конференции в Майами.

По его мнению, США следует разворачивать более масштабную добычу на своей территории, а не пытаться закупать нефть у других стран, в том числе Венесуэлы.

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Как сообщал Лайф, ранее страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. На этом фоне власти США, которые пытаются добиться снижения стоимости энергоресурсов, объявили об извлечении очередной большой партии чёрного золота из своих резервов.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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