"Это сумасшествие" : Трампа возмутили "мольбы" Байдена

"То, что они делают, — это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было", — сказал Трамп, выступая на конференции в Майами.