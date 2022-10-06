Байден рассказал о пережитом страхе после удара молнии

В дом Джо Байдена, сейчас занимающего пост президента США, 15 лет назад ударила молния, почти ничего не оставив от жилья. Об этом он рассказал, выступая перед жителями Флориды. Воспоминанием американский президент поделился, чтобы подчеркнуть, что он понимает состояние тех, кто пострадал от урагана "Иэн".

"Я знаю по опыту, сколько страха, беспокойств и тревоги в этом. Мы не потеряли дом, но молния ударила — и мы потеряли ужасно большую часть около 15 лет назад", — заявил Байден.

По его словам, тогда он испытывал то же беспокойство, что и пострадавшие сегодня. Президент подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы ответить на вопросы людей.

"Мы знаем это чувство: где я преклоню голову этой ночью, будет ли ребёнок в порядке, сможет ли он пойти в школу, покроет ли это страховка", — сказал президент США.