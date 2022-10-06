Береговая охрана Японии засекла пуск двух ракет из Северной Кореи

КНДР вскоре после первой запустила и вторую баллистическую ракету. Снаряды улетели в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Вторая ракета была запущена всего через 15 минут после первой. По сведениям береговой охраны Японии, обе упали в море. По предварительным данным, это случилось за пределами исключительной экономической зоны Японии.