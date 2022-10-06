Береговая охрана Японии засекла пуск двух ракет из Северной Кореи
КНДР вскоре после первой запустила и вторую баллистическую ракету. Снаряды улетели в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
Вторая ракета была запущена всего через 15 минут после первой. По сведениям береговой охраны Японии, обе упали в море. По предварительным данным, это случилось за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Как рассказывал Лайф, ранее Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском в сторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Один из снарядов упал на территории военной базы.
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