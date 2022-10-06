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5 октября, 22:00

Береговая охрана Японии засекла пуск двух ракет из Северной Кореи

КНДР вскоре после первой запустила и вторую баллистическую ракету. Снаряды улетели в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Вторая ракета была запущена всего через 15 минут после первой. По сведениям береговой охраны Японии, обе упали в море. По предварительным данным, это случилось за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Как рассказывал Лайф, ранее Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском в сторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Один из снарядов упал на территории военной базы.

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rodong.rep.kp

Андрей Григорьев

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