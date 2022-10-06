Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории

Крым и новые территории — неотъемлемая часть России. И защищать полуостров в случае возможных ударов по нему со стороны Украины, о которых заявляли в Пентагоне, страна будет непреклонно. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Твёрдо убеждён, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны", — сказал Антонов в эфире Первого канала.