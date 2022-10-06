Посол России: Отношения с США подошли к опасной черте

Отношения России и США сейчас в плачевном состоянии, и они подходят к опасной черте. Такое мнение высказал посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Я бы, пожалуй, оттолкнулся от главного: попытаться понять, почему сегодня российско-американские отношения находятся в столь плачевном состоянии. <…> Просто сказать, что отношения между Россией и США подошли к опасной черте, — сегодня это ничего не сказать", — сказал дипломат в эфире Первого канала.

По его мнению, ситуация на Украине стала лишь триггером, который обнажил "глубинные проблемы" в мире. Россию не устраивают правила игры, которые США пытаются навязать. Теперь же, по мнению Антонова, начинаются тектонические сдвиги на международной арене.

"Некоторые американские исследователи, пытаясь описать политику США, сравнивают её с работой ленивого шерифа. Это, дескать, такой ковбой, который сидит в маленьком городке перед столом, читает газеты, положив свои тяжелые ботинки на стол, покуривает и потягивает виски. Всё это до тех пор, пока гангстеры не войдут в город и не заставят его достать свой револьвер", — сказал посол России.