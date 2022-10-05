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5 октября, 20:32

"Мания величия актёра" : Во Франции заподозрили Зеленского в безумии из-за отношения к России

Обозреватель Ройзман: Зеленский словами о России показал, что он безумен

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о России показали исключительную болезненность его психики. Так считает обозреватель французской газеты Causeur Шарль Ройзман. Аналитик прокомментировал заявление украинского лидера о том, что он будет вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта только после смены её руководства. И это на фоне того, что РФ неоднократно подчёркивала готовность к мирному решению кризиса.

"Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актёра, который нашёл главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию", размышляет Ройзман.

Зеленский, по мнению Ройзмана, авантюрист, упорно отказывающийся от дипломатии и диалога. Обозреватель считает, что украинский лидер — "страдающий манией величия сторонник жёсткой линии". Он, по мнению автора статьи, хочет втянуть в вооружённый конфликт весь мир.

"Марионетка": Немцев возмутил отказ Зеленского договариваться с Путиным

"Марионетка": Немцев возмутил отказ Зеленского договариваться с Путиным

Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.

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Telegram/Zelenskiy/Official

Арина Родионова

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