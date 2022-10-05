Учитель ОБЖ из Саратова сам пошёл в военкомат, чтобы отправиться добровольцем на специальную военную "Операцию Z". 45-летний классный руководитель 9-го "А" Илья Чиричкин объяснил свой поступок тем, что много раз говорил ученикам о чести, доблести и защите Родины. А теперь, по его словам, время переходить к делу.

Учитель ОБЖ из Саратова пошёл добровольцем на СВО. Видео © Telegram-канал SHOT

"Я много, конечно, говорил на наших уроках — основах безопасности жизнедеятельности — о чести, доблести и защите Родины. Считаю, теперь пора переходить от слов к делу. И в это нелёгкое время я должен быть там", — говорит учитель своим ученикам на видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT.

Дети расписали плакат своими пожеланиями и автографами. Ребята признались, что не ожидали, "что всё так быстро", а девочки не могли сдержать слёз. Учитель успокоил их, обнял провожающих и поблагодарил, сказав, что будет помнить о них. Классный руководитель обещал своему 9-му "А", что непременно вернётся к выпускному и ещё наденет на школьников праздничные ленты.