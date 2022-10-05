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5 октября, 19:53

"Я должен быть там": Учитель ОБЖ из Саратова пошёл добровольцем на "Операцию Z"

Учитель ОБЖ из Саратова сам пошёл в военкомат, чтобы принять участие в СВО

Учитель ОБЖ из Саратова сам пошёл в военкомат, чтобы отправиться добровольцем на специальную военную "Операцию Z". 45-летний классный руководить 9-го "А" Илья Чиричкин объяснил свой поступок тем, что много раз говорил ученикам о чести, доблести и о защите Родины. А теперь, по его словам, время переходить к делу.

Учитель ОБЖ из Саратова пошёл добровольцем на СВО. Видео © Telegram-канал / SHOT

"Я много, конечно, говорил на наших уроках — основы безопасности жизнедеятельности — о чести, доблести и о защите Родины. Считаю, теперь пора переходить от слов к делу. И в это нелёгкое время я должен быть там", говорит учитель своим ученикам на видео, опубликованном в Telegram-канале SHOT.

Дети расписали плакат их пожеланиями и автографами. Ребята признались, что не ожидали, "что всё так быстро", а девочки не могли сдержать слёз.Учитель успокоил их, обнял провожающих и поблагодарил, сказав, что будет помнить о них. Классный руководитель обещал своему 9-му "А", что непременно вернётся к их выпускному и ещё наденет на школьников праздничные ленты.

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Ранее Лайф писал, что депутат Сокол тоже написал заявление о добровольной мобилизации для участия в спецоперации. Он планирует оформить все необходимые документы, чтобы отбыть на место, где проводятся учения по боевым навыкам в рамках мобилизации.

Обложка ©

Telegram-канал/SHOT

Арина Родионова

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