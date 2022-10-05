В Сирии активизировались поддерживаемые США боевики

В Сирии стали наращивать активность незаконные вооружённые формирования, которых опекают Соединённые Штаты. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Обращаем особое внимание на то, что опекаемые США незаконные вооружённые формирования наращивают свою активность", — сказал он.

Генерал-майор отметил, что с 1 августа позиции правительственных сил Сирии были обстреляны уже восемь раз. Как подчеркнул Егоров, это говорит "о неспособности американского командования контролировать обстановку в оккупированной Вооруженными силами США зоне".

Как рассказывал Лайф, ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"*. По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.