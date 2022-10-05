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5 октября, 19:30

В Сирии активизировались поддерживаемые США боевики

Минобороны: В Сирии активизировались опекаемые США незаконные вооружённые формирования

В Сирии стали наращивать активность незаконные вооружённые формирования, которых опекают Соединённые Штаты. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Обращаем особое внимание на то, что опекаемые США незаконные вооружённые формирования наращивают свою активность", сказал он.

Генерал-майор отметил, что с 1 августа позиции правительственных сил Сирии были обстреляны уже восемь раз. Как подчеркнул Егоров, это говорит "о неспособности американского командования контролировать обстановку в оккупированной Вооруженными силами США зоне".

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Как рассказывал Лайф, ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"*. По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.

* Террористическая группировка, запрещённая в России.

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ТАСС / Сергей Леваненков

Андрей Григорьев

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