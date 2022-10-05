У собаки отвалились уши послe посeщeния вeтклиники в Новосибирскe

Пёс по кличке Чугун остался без ушей после посещения ветклиники в Новосибирске. Хозяева отвели питомца к специалистам после того, как к нему присосался клещ, однако визит в медучреждение закончился кошмаром для собаки и заявлением в Роспотребнадзор.

В начале сентября сибирячка Ольга отвезла собаку в клинику, где у животного взяли анализы и поместили в стационар. При этом когда хозяйка приехала на следующий день за Чугуном, то не получила каких-либо рекомендаций по терапии. Более того, когда пса выпустили из клиники, Ольга обратила внимание на его висящие ушки. Девушка решила, что это из-за лечения, поэтому не придала особого значения. Спустя несколько дней состояние питомца стабилизировалось, но уши так и остались висеть. Спустя ещё день они опухли и посинели, а потом и вовсе стали засыхать.

"Я сразу повезла пса в клинику, и девушка из хирургии сказала: "Так уши у собаки отмерли". Я была в шоке, если честно. Когда мы зашли в кабинет, она просто с лёгкостью оторвала у щенка оба кончика уха", — приводит сайт kp.ru слова Ольги.

После всего случившегося хозяйке Чугуна предложили скидку. Естественно, Ольгу такой расклад не устроил, в ответ она собирается написать жалобу в Роспотребнадзор.

При этом, как прокомментировали в самой клинике, щенок поступил в медучреждение 9 сентября в тяжёлом состоянии, он был не обработан от глистов и клещей и не привит. Животному поставили диагноз "бабезиоз", владельцам предложили оставить питомца на стационарное лечение, на что было дано согласие. Однако на следующий день, когда состояние малыша улучшилось, хозяева забрали пса и отказались от дальнейшего лечения, подчеркнули в клинике.

"На момент передачи животного наблюдалась вялость, с ушами проблем не было. 26 сентября на приём пришли с некрозом кончиков ушей. По словам владельцев, в течение 16 дней они наблюдали проблемы с ушами, но почему-то ничего не предпринимали, в клиники не обращались. Бабезиоз и некроз кончиков ушей никак не связаны. Уши никто не отрывал: была выполнена обработка антисептиком, в результате чего удалены некротизированные участки ушной раковины, ничего не было "оторвано", — отметили в медучреждении.