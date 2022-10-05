"Мы как Пушкин!": Захарова сравнила современную Россию с государством XIX века

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на поэтическом вечере RT ZOV зачитала стих Александра Пушкина "Клеветникам России" и сравнила современную страну с государством XIX века. Так, она напомнила о реакции на это произведение в западных странах, в частности, упомянула поляка Адама Мицкевича.

Захарова зачитала стих Пушкина "Клеветникам России". Видео © Telegram / RT на русском

"Он прямо обвинил Александра Сергеевича Пушкина <...> в "холопском рвении". Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Всё повторяется", — произнесла со сцены Захарова.

По её словам, сейчас России внушается, что своей риторикой она угрожает другим странам, в частности в вопросе применения оружия.