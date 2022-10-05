НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 18:49

"Мы как Пушкин!": Захарова сравнила современную Россию с государством XIX века

Захарова зачитала стих Пушкина "Клеветникам России" и сравнила страну с XIX веком

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на поэтическом вечере RT ZOV зачитала стих Александра Пушкина "Клеветникам России" и сравнила современную страну с государством XIX века. Так, она напомнила о реакции на это произведение в западных странах, в частности, упомянула поляка Адама Мицкевича.

Захарова зачитала стих Пушкина "Клеветникам России". Видео © Telegram / RT на русском

"Он прямо обвинил Александра Сергеевича Пушкина <...> в "холопском рвении". Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Всё повторяется", — произнесла со сцены Захарова.

По её словам, сейчас России внушается, что своей риторикой она угрожает другим странам, в частности в вопросе применения оружия.

Захарова — о словах Маска: На Западе стали задаваться вопросами о происходящем

Захарова — о словах Маска: На Западе стали задаваться вопросами о происходящем

Ранее Лайф писал, что певица Алла Пугачёва впервые вышла на связь после появления информации о её внезапном отъезде из России. В новом посте Примадонна обратилась к ненавистникам и назвала их холопами и рабами. При этом Примадонна не раскрыла, где именно сейчас находится. Генпрокуратуру уже призвали проверить скандальный пост Пугачёвой.

Обложка ©

Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров