Генпрокуратуру призвали проверить скандальный пост Пугачёвой про хейтеров

В Генпрокуратуру России обратились с просьбой проверить на наличие "признаков правонарушения" последнюю публикацию певицы Аллы Пугачёвой в социальной сети Instagram*, в которой 73-летняя артистка назвала хейтеров "рабами и холопами".

Как сообщает SHOT, автором обращения выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В письме на имя генпрокурора Игоря Краснова он призвал соответствующие органы провести проверку в отношении Пугачёвой. Бородин также предложил лишить певицу наград и почётных званий, "обладание которыми несовместимо с характером её публичных высказываний" в отношении политики России.

"Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки административного правонарушения, а именно: возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", — написал Бородин.

Обращение Бородина на имя Краснова. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Пугачёва впервые вышла на связь после появления информации о её внезапном отъезде из России. В новом посте Примадонна обратилась к ненавистникам, однако не раскрыла, где именно сейчас находится.