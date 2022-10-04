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4 октября, 16:00

Генпрокуратуру призвали проверить скандальный пост Пугачёвой про хейтеров

В Генпрокуратуру России обратились с просьбой проверить на наличие "признаков правонарушения" последнюю публикацию певицы Аллы Пугачёвой в социальной сети Instagram*, в которой 73-летняя артистка назвала хейтеров "рабами и холопами".

Как сообщает SHOT, автором обращения выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В письме на имя генпрокурора Игоря Краснова он призвал соответствующие органы провести проверку в отношении Пугачёвой. Бородин также предложил лишить певицу наград и почётных званий, "обладание которыми несовместимо с характером её публичных высказываний" в отношении политики России.

"Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки административного правонарушения, а именно: возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", — написал Бородин.

Обращение Бородина на имя Краснова. Фото © Telegram / SHOT

Обращение Бородина на имя Краснова. Фото © Telegram / SHOT

"Была да сплыла": Охлобыстин призвал забыть о Пугачёвой после её ответа хейтерам

"Была да сплыла": Охлобыстин призвал забыть о Пугачёвой после её ответа хейтерам

Ранее Пугачёва впервые вышла на связь после появления информации о её внезапном отъезде из России. В новом посте Примадонна обратилась к ненавистникам, однако не раскрыла, где именно сейчас находится.

* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.


Обложка ©

VK / Алла Пугачёва

Наталья Исакова

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