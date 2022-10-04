Уролог рассказал, чем опасны сало и колбаса для здоровья мужчин

Колбаса и свиное сало приводят к снижению потенции. Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" заявил доктор медицинских наук, врач высшей квалификации, уролог, андролог и член Европейской ассоциации урологов (EAU) Александр Лубенников.

"Негативно на сексуальных возможностях сказываются колбасные изделия, жирное мясо, креветки, сливочное масло, свиное сало, топлёное масло и твёрдые сыры. Также плохо влияют на потенцию любые продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло, рафинированный сахар и быстрые углеводы", — сказал он.

Эксперт добавил, что потенцию снижают белые хлеб, мука и рис, а также сладости, в том числе газированные напитки. Улучшить сексуальные возможности мужчины способны овсянка, фасоль, ячмень, бурый рис, киноа и другие цельные злаки. Будут полезны также разные виды капусты, в том числе белокочанная, брокколи, цветная и брюссельская.

Кроме того, решить проблемы с потенцией помогут баклажаны, тыква, кабачки, морковь и яблоки. Подойдут для сильного пола в этом плане также виноград, клубника, цитрусовые, авокадо и миндаль. Стоит обратить внимание и на грецкие орехи, а также на сою и жирную рыбу. А синтез тестостерона могут улучшить, в частности, нежирные сорта курицы, оленины, индейки, телятины и тунца. Не помешают и специи, среди которых куркума, перец и кардамон.