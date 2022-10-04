Десять мобилизованных бойцов заключили браки со своими возлюбленными за прошедший день на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью. Видео © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

"Десять пар заключили брак сегодня, 4 октября, на территории полигона ТВВИКУ. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспечённые мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание", — говорится в сообщении.

В информцентре уточнили, что всего 39 военных, тренирующихся на полигоне, планируют заключить брак. Как отметил замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров, до каждого мобилизованного доведена информация о федеральных и региональных мерах соцподдержки.