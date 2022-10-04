Украинский журналист Гордон засветился в эпичной драке с пакетом

В Сети распространяется видео, героем которого, предположительно, стал украинский журналист и иноагент Дмитрий Гордон*. На кадры попала потасовка интервьюера и неизвестного мужчины, которая произошла в Киеве под окнами офиса самого Гордона.

Так, один из участников действа — предположительно, Гордон, второй — мужчина с пакетом, третий — наблюдатель с телефоном, четвёртый — очень эмоциональный оператор. Съёмка засвидетельствовала, что неизвестный швырнул пакет в журналиста, Гордон в ответ принял боевую стойку, а третий участник что-то пытался им объяснить. Точно сказать, была ли эта драка реальной или постановочной, нельзя. Но пользователей Сети она уже повеселила.