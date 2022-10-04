Украинский журналист Гордон засветился в эпичной драке с пакетом
Очевидцы сняли драку, участником которой мог стать украинский журналист Гордон
В Сети распространяется видео, героем которого, предположительно, стал украинский журналист и иноагент Дмитрий Гордон*. На кадры попала потасовка интервьюера и неизвестного мужчины, которая произошла в Киеве под окнами офиса самого Гордона.
Так, один из участников действа — предположительно, Гордон, второй — мужчина с пакетом, третий — наблюдатель с телефоном, четвёртый — очень эмоциональный оператор. Съёмка засвидетельствовала, что неизвестный швырнул пакет в журналиста, Гордон в ответ принял боевую стойку, а третий участник что-то пытался им объяснить. Точно сказать, была ли эта драка реальной или постановочной, нельзя. Но пользователей Сети она уже повеселила.
Очевидцы сняли драку, участником которой мог стать украинский журналист Гордон. Видео © Телеграм-канал "Украина online"
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А ранее Лайф писал, что Следком завёл дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона за призывы к нападению на Россию. В ведомстве сообщали, что интервьюер также распространял под видом достоверных данных ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах ВС РФ гражданской инфраструктуры и мирных граждан. После возбуждения дела МВД России объявило Гордона в розыск, 22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста. А 2 сентября Гордон пополнил перечень иноагентов.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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