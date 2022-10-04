Названа ещё одна категория граждан, не подлежащая частичной мобилизации

Служащие пожарных частей не подлежат призыву в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

"Лица, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учёте, призыву по [частичной] мобилизации не подлежат", — указано в сообщении в телеграм-канале портала.