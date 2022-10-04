Названа ещё одна категория граждан, не подлежащая частичной мобилизации
"Объясняем.рф": Пожарные не подлежат призыву по частичной мобилизации
Служащие пожарных частей не подлежат призыву в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
"Лица, проходящие службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учёте, призыву по [частичной] мобилизации не подлежат", — указано в сообщении в телеграм-канале портала.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан.
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