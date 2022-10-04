Психолог рассказала, почему постоянно хочется читать новости

Чувство беспомощности является причиной бесконечного просмотра новостей. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала клинический психолог, эксперт в сфере посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская.

Эксперт отметила, что человек читает новости, так как боится пропустить что-то важное и не успеть подготовиться к приближающимся отрицательным событиям. Однако на самом деле из-за огромного числа фактов и их противоречивости состояние растерянности лишь усиливается. Большой объём информации усугубляет чувство беспомощности. В итоге человек постоянно ищет новости, а этот процесс превращается в бесконечный цикл.

"Если вы заметили, что бесконечно прокручиваете ленту новостей, откладываете повседневные дела, у вас появились проблемы со сном и социальными контактами, то, скорее всего, вы стали зависимым от чтения новостной ленты", — обратила внимание психолог.

Чтобы избавиться от зависимости, специалист рекомендует признать, что её причина в чувстве уязвимости, беспомощности или подавленности. Эксперт посоветовала заняться рутинными делами, ведь они придают ощущение стабильности. Будут полезны и частые встречи с близкими.

Кроме того, психолог призвала установить приложения, которые ограничивают время просмотра социальных сетей. Иневская также посоветовала отказаться от чтения новостей за час до сна. Не помешает и планирование идеального дня несколько раз в неделю.