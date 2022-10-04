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4 октября, 15:27

"Убивают и вмешиваются в выборы": Основатель Pink Floyd считает США главным злом

Основатель Pink Floyd Уотерс считает США злее других стран в 10 раз

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал США настоящим злом. Он заявил, что пропаганда западных СМИ демонизирует Россию и Китай, но именно американская сторона наносит настоящий вред. По мнению пропагандистов, США всегда хорошие, сказал Уотерс. Но сам он придерживается другой позиции.

"Мы (США. — Прим. ред.) злее всех как минимум в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь", — сказал музыкант в интервью изданию Rolling Stone.

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Украиной правят радикальные националисты

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Украиной правят радикальные националисты

Пропагандистским западным СМИ Уотерс также вменяет лживые публикации о том, что российские военные якобы совершают преступления на Украине. По мнению музыканта, Россия на протяжении многих лет пыталась избежать конфликта, предлагая западным правительствам дипломатические меры.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором задал российскому лидеру несколько вопросов о ходе и перспективах спецоперации на Украине. В частности, музыкант поинтересовался, хочет ли Путин завершения конфликта на Украине.

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Getty Images / MediaNews Group / East Bay Times

Илья Суриков

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