"Убивают и вмешиваются в выборы": Основатель Pink Floyd считает США главным злом
Основатель Pink Floyd Уотерс считает США злее других стран в 10 раз
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал США настоящим злом. Он заявил, что пропаганда западных СМИ демонизирует Россию и Китай, но именно американская сторона наносит настоящий вред. По мнению пропагандистов, США всегда хорошие, сказал Уотерс. Но сам он придерживается другой позиции.
"Мы (США. — Прим. ред.) злее всех как минимум в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь", — сказал музыкант в интервью изданию Rolling Stone.
Пропагандистским западным СМИ Уотерс также вменяет лживые публикации о том, что российские военные якобы совершают преступления на Украине. По мнению музыканта, Россия на протяжении многих лет пыталась избежать конфликта, предлагая западным правительствам дипломатические меры.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором задал российскому лидеру несколько вопросов о ходе и перспективах спецоперации на Украине. В частности, музыкант поинтересовался, хочет ли Путин завершения конфликта на Украине.
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