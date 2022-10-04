Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал США настоящим злом. Он заявил, что пропаганда западных СМИ демонизирует Россию и Китай, но именно американская сторона наносит настоящий вред. По мнению пропагандистов, США всегда хорошие, сказал Уотерс. Но сам он придерживается другой позиции.

"Мы (США. — Прим. ред.) злее всех как минимум в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь", — сказал музыкант в интервью изданию Rolling Stone.

Пропагандистским западным СМИ Уотерс также вменяет лживые публикации о том, что российские военные якобы совершают преступления на Украине. По мнению музыканта, Россия на протяжении многих лет пыталась избежать конфликта, предлагая западным правительствам дипломатические меры.