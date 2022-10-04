Дания зафиксировала активность дронов вблизи газовых месторождений в Северном море

На прошлой неделе дрон был замечен рядом с газовым месторождением Halfdan B, а в минувшие выходные — у месторождения Roar. Сколько аппаратов кружило над датскими платформами, пока не уточняется. Известно, что данные газовые месторождения эксплуатирует французская TotalEnergies. На фоне подозрительной активности дронов компания усилила меры безопасности на объектах.