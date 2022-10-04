Дания зафиксировала активность дронов вблизи газовых месторождений в Северном море
Датская полиция получила сообщения о подозрительной активности неизвестных беспилотников возле газовых месторождений в Северном море. Об этом сообщает Reuters.
На прошлой неделе дрон был замечен рядом с газовым месторождением Halfdan B, а в минувшие выходные — у месторождения Roar. Сколько аппаратов кружило над датскими платформами, пока не уточняется. Известно, что данные газовые месторождения эксплуатирует французская TotalEnergies. На фоне подозрительной активности дронов компания усилила меры безопасности на объектах.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии.
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