Бывший директор кладбища с позывным Людоед воодушевил мобилизованных с передовой
Российский боец с позывным Людоед посоветовал мобилизованным верить в победу и ничего не бояться
Участник специальной военной операции на Украине с позывным Людоед обратился к мобилизованным россиянам с просьбой не бояться. Фрагмент интервью с ним опубликовал в своём телеграмм-канале военкор Александр Коц. Людоед находится на передовой уже три месяца, а до этого он работал директором кладбища. Круто развернув свою жизнь совсем недавно, он уже даёт будущим боевым товарищам советы бывалого.
Российский боец с позывным Людоед посоветовал мобилизованным готовиться морально и ничего не бояться. Видео © Военкор Александр Коц
"Первую атаку надо пережить. Нужно морально быть готовым, мы все готовы идти вперёд. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого, нам нужно наступление", — говорит участник спецоперации.
По словам Людоеда, люди — самый главный ресурс. Артиллерия и танки — это хорошо, но во время боевых действий именно "пехота решает все вопросы".
"Не надо бояться. Вместе победим", — заверил он.
Ранее снайпер-разведчик интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным Хан посоветовал мобилизованным "включать голову на линии фронта". Он также порекомендовал пехотинцам максимально комфортно оборудовать свою позицию, в которой нужно будет укрываться от обстрелов. По его словам, обустроить её нужно "ровно так, как вам бы хотелось жить". А до этого командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам, дав им две рекомендации. Он посоветовал им ничего не бояться и слушать лишь тех, кто занимается их обучением.