Бывший директор кладбища с позывным Людоед воодушевил мобилизованных с передовой

Участник специальной военной операции на Украине с позывным Людоед обратился к мобилизованным россиянам с просьбой не бояться. Фрагмент интервью с ним опубликовал в своём телеграмм-канале военкор Александр Коц. Людоед находится на передовой уже три месяца, а до этого он работал директором кладбища. Круто развернув свою жизнь совсем недавно, он уже даёт будущим боевым товарищам советы бывалого.

Российский боец с позывным Людоед посоветовал мобилизованным готовиться морально и ничего не бояться. Видео © Военкор Александр Коц

"Первую атаку надо пережить. Нужно морально быть готовым, мы все готовы идти вперёд. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого, нам нужно наступление", — говорит участник спецоперации.

По словам Людоеда, люди — самый главный ресурс. Артиллерия и танки — это хорошо, но во время боевых действий именно "пехота решает все вопросы".

"Не надо бояться. Вместе победим", — заверил он.