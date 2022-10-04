Следователи не нашли криминальных причин смерти Бориса Моисеева

В смерти певца Бориса Моисеева не установлено криминальных причин. На данный момент проводится стандартная проверка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

"По факту смерти Бориса Моисеева проводится проверка. Криминальных причин смерти не установлено. Речь идёт о стандартной проверке", — отметил собеседник агентства.