Следователи не нашли криминальных причин смерти Бориса Моисеева
В смерти певца Бориса Моисеева не установлено криминальных причин. На данный момент проводится стандартная проверка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
"По факту смерти Бориса Моисеева проводится проверка. Криминальных причин смерти не установлено. Речь идёт о стандартной проверке", — отметил собеседник агентства.
Ранее сотрудники СК РФ начали проверку версии об убийстве Бориса Моисеева. Также ряд СМИ сообщал о том, что в качестве предварительной причины смерти артиста рассматривается острая сердечная недостаточность.
Напомним: 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве. Гроб артиста опустили в могилу под крики "Браво" и долгие аплодисменты.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская