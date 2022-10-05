Психолог рассказала, как защитить ребёнка от стресса

Душевные разговоры и тактильные контакты помогают детям справиться со стрессом. Об этом рассказала заведующая лабораторией специальной психологии и коррекционного обучения НМИЦ здоровья детей Минздрава России Татьяна Свиридова.

Эксперт отметила, что ребёнку крайне необходимы любовь и поддержка. Ему важно слышать добрые слова, а также чувствовать родительскую ласку и нежность. Поэтому психолог рекомендует всячески поддерживать чадо и почаще обнимать его. При этом в присутствии сына или дочери взрослым лучше не обсуждать тревожные новости, подчеркнула Свиридова. Если же приходится это делать, то необходимо сохранять спокойствие и избегать негативных прогнозов. По мнению эксперта, детей также стоит обучить дыхательным упражнениям, они помогут справиться с тревожностью.

"Самое простое упражнение, которое необходимо практиковать и взрослым, если накрывает злость или страх: глубоко вдыхая, считайте до четырёх, задержите дыхание (на раз-два), также глубоко выдохните, считая до четырёх", — приводит сайт kp.ru слова специалиста.

В заключение Свиридова добавила, что напряжение нервной системы также помогают снять прогулки, подвижные игры и занятия в бассейне.