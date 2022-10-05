В США полагают, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Украина

Разведывательные спецслужбы США считают, что представители властей Украины санкционировали взрыв автомобиля, в котором находилась журналистка и политолог Дарья Дугина, что является элементом тайной кампании. Об этом сообщает The New York Times . Как отмечает газета, официальные лица США опасаются, что это может привести к расширению конфликта.

Одновременно с этим издание сообщает, что США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации и иной помощи. А Киев не проводил консультаций с Вашингтоном в связи с убийством журналистки, подчёркивается в публикации.