В США полагают, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Украина
NYT: Разведка США считает, что к убийству Дарьи Дугиной причастна Украина
Разведывательные спецслужбы США считают, что представители властей Украины санкционировали взрыв автомобиля, в котором находилась журналистка и политолог Дарья Дугина, что является элементом тайной кампании. Об этом сообщает The New York Times. Как отмечает газета, официальные лица США опасаются, что это может привести к расширению конфликта.
Одновременно с этим издание сообщает, что США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации и иной помощи. А Киев не проводил консультаций с Вашингтоном в связи с убийством журналистки, подчёркивается в публикации.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались с фестиваля в поддержку Донбасса, но за несколько минут до трагедии тот сел в другую машину. Позже Дугин попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию.
ТАСС / Михаил Терещенко