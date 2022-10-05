Ежегодный патриотический конкурс "Смотри, это Россия!" стартовал для школьников всех 89 регионов РФ. Таким образом, в 2022-м участниками станут в том числе дети, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"5 октября началась регистрация на участие <…> Конкурс станет первым патриотическим проектом, в котором примут участие дети всех 89 регионов страны", — заявили в пресс-службе конкурса.

Отметим, что в прошлом году проект "Смотри, это Россия!" поддержали 11 федеральных партнёров. Участникам конкурса предстоит снять видео о своей малой родине, лучшие работы будут выбраны с помощью голосования на сайте проекта. Главной темой конкурса в этом году станут достижения выдающихся людей малой родины — "Гордость моего региона". Регистрация участников уже началась и продлится до 13 ноября.

Кроме того, есть отдельная номинация в честь 100-летия Якутии, которую утвердил куратор конкурса Айсен Николаев. Видео, посвящённые республике, школьники должны отправить до 24 октября. Добавим, что награждение участников проекта должно состояться в декабре.