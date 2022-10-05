Определён победитель всероссийского конкурса "Учитель года – 2022"
Победителем конкурса "Учитель года – 2022" стал преподаватель истории из Подмосковья
Победитель конкурса "Учитель года – 2022" Дмитрий Лутовинов. Обложка © Telegram / Правительство России
В России выбрали победителя всероссийского конкурса "Учитель года – 2022", его имя в ходе церемонии награждения объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба правительства.
Победителем оказался учитель истории школы № 16 города Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов. Голикова поблагодарила его за труд и отметила, что с каждым годом престиж профессии педагога становится всё больше. Об этом заботятся как власти РФ, так и сами преподаватели.
"Мне приятно сказать, что 2022 учебный год привлёк в педагогические вузы в три раза больше молодых людей, чем до этого. Конкурс на место составил 12 человек", — добавила Голикова.
Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится в России уже в 33-й раз, он собирает ежегодно более 100 тысяч представителей данной профессии. Пять призёров конкурса станут советниками главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, отметили в кабмине.
Ранее призёры конкурса "Учитель года" презентовали свои проекты в финальном испытании. Дмитрий Лутовинов выступил за создание "информационного поля со знаком плюс".