Определён победитель всероссийского конкурса "Учитель года – 2022"

В России выбрали победителя всероссийского конкурса "Учитель года – 2022", его имя в ходе церемонии награждения объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба правительства.

Победителем оказался учитель истории школы № 16 города Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов. Голикова поблагодарила его за труд и отметила, что с каждым годом престиж профессии педагога становится всё больше. Об этом заботятся как власти РФ, так и сами преподаватели.

"Мне приятно сказать, что 2022 учебный год привлёк в педагогические вузы в три раза больше молодых людей, чем до этого. Конкурс на место составил 12 человек", — добавила Голикова.

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится в России уже в 33-й раз, он собирает ежегодно более 100 тысяч представителей данной профессии. Пять призёров конкурса станут советниками главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, отметили в кабмине.