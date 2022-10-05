Мобилизованным посоветовали жаловаться, если их обязывают покупать экипировку

Мобилизованных россиян нельзя обязывать покупать экипировку за свои деньги, это ответственность Министерства обороны РФ. Об этом сказано в записи правительственного портала "Объясняем.рф" .

Там отметили, что, если мобилизованного заставляют купить что-либо из формы и экипировки, нужно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части. При этом по желанию призывник имеет право взять с собой средства личной гигиены, термобельё, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивную шапку), перчатки, теплоиды (химическую грелку) и мультитул (многофункциональный компактный инструмент).