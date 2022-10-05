Мобилизованным посоветовали жаловаться, если их обязывают покупать экипировку
"Объясняем.рф": Обязывать мобилизованных самим покупать экипировку незаконно
Мобилизованных россиян нельзя обязывать покупать экипировку за свои деньги, это ответственность Министерства обороны РФ. Об этом сказано в записи правительственного портала "Объясняем.рф".
"Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счёт незаконно", — говорится в сообщении.
Там отметили, что, если мобилизованного заставляют купить что-либо из формы и экипировки, нужно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части. При этом по желанию призывник имеет право взять с собой средства личной гигиены, термобельё, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивную шапку), перчатки, теплоиды (химическую грелку) и мультитул (многофункциональный компактный инструмент).
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан. Ранее россиянам объяснили, в каком случае завершится частичная мобилизация. По данным "Объясняем.рф", соответствующее решение должен озвучить президент России.