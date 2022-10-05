Московский военкомат собрался мобилизовать слепого дайвера

Сотрудники военкомата Тимирязевского района Москвы в рамках частичной мобилизации прислали повестку 34-летнему местному жителю. И всё бы ничего, но мужчина абсолютно слепой с рождения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ещё в 16 лет Дмитрий Клюквин прошёл медкомиссию, которая признала его не годным к службе. Сейчас мужчине 34, он является призёром соревнований по самбо, мастером спорта по футболу, а также первым в России незрячим сертифицированным дайвером.

Скрываться от военкомата Дмитрий не намерен. В ближайшее время он планирует прийти туда с тростью, которая ему необходима для передвижения по городу.