Учёные выяснили, что у всех голубоглазых людей один общий предок

Каждый человек с голубыми глазами является потомком одного конкретного человека из древности, жившего несколько тысяч лет назад. Такое заключение сделали учёные из Дании.

По некоторым оценкам, из всего населения Земли всего от восьми до десяти процентов людей имеют голубой цвет глаз. Это редкая особенность, которая обусловлена генетической мутацией гена HERC2. Он видоизменяет коричневый пигмент в глазу, осветляя его, пишет LADBible.

Учёные выяснили, что эта мутация произошла от одного конкретного человека, который жил в период 6–10 тысяч лет назад. Этот вывод сделан из того факта, что все голубоглазые имеют одну и ту же мутацию.

"Из этого мы можем сделать вывод, что все голубоглазые люди связаны с одним и тем же предком. Все они унаследовали одну и ту же мутацию в одном и том же месте своей ДНК", — сказал автор исследования Ханс Айсберг.

Считается, что мутация могла распространиться, когда люди мигрировали из Африки в Европу. В определённой степени это объясняет, почему в основном люди европейского происхождения имеют голубые глаза.