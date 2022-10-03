Учёные спрогнозировали появление суперконтинента на месте Тихого океана

Учёные из Сиднейского университета Кертина предсказали появление нового суперконтинента Амазия на месте нынешнего Тихого океана через 200–300 миллионов лет. Результаты их работы публикует National Science Review.

Исследователи отмечают, что суперконтиненты появляются на Земле каждые 300–500 миллионов лет. К примеру, Пангея — последний известный на сегодня таковой — существовал 335–175 миллионов лет назад. С помощью моделирования учёные установили, что следующий суперконтинент может сформироваться в результате столкновения Азии и Америки, что приведёт к закрытию Тихого океана.

Не последнюю роль учёные отвели и Австралии, которая, по их мнению, может стать связующим звеном на пути слияния и появления Амазии.