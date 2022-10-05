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Опубликовано 5 октября 2022, 11:59

Москалькова призвала проверить условия мобилизации после гибели призывников на Урале

Существует необходимость в обращении в военную прокуратуру и следственные органы для проверки условий мобилизации после гибели двух мужчин в Еланском гарнизоне в Свердловской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам в Екатеринбурге.

Она подчеркнула, что омбудсмен не имеет права вмешиваться в следствие и судебный процесс. В отношении Москальковой жалоб по данному поводу не поступало.

"Я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить ситуацию с условиями мобилизации <…> и в следственные органы, чтобы правильно была дана процессуальная оценка этим событиям", — сказала она.

Вот как на полигоне обучают мобилизованных
Вот как на полигоне обучают мобилизованных

Ранее военкомат опроверг слухи о гибели на Украине мобилизованных из Приморья. По словам врио военкома муниципалитетов Олега Солодовникова, соответствующих сообщений в комиссариат не поступало.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Евгения Колесникова
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