Москалькова призвала проверить условия мобилизации после гибели призывников на Урале
Существует необходимость в обращении в военную прокуратуру и следственные органы для проверки условий мобилизации после гибели двух мужчин в Еланском гарнизоне в Свердловской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам в Екатеринбурге.
Она подчеркнула, что омбудсмен не имеет права вмешиваться в следствие и судебный процесс. В отношении Москальковой жалоб по данному поводу не поступало.
"Я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить ситуацию с условиями мобилизации <…> и в следственные органы, чтобы правильно была дана процессуальная оценка этим событиям", — сказала она.
Ранее военкомат опроверг слухи о гибели на Украине мобилизованных из Приморья. По словам врио военкома муниципалитетов Олега Солодовникова, соответствующих сообщений в комиссариат не поступало.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ