ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона
Последствия украинского удара по Херсону. Обложка © Telegram-канал Службы ГО и ЧС по Херсонской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщает служба ГО и ЧС по области. Обстрел произошёл минувшей ночью.
"Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, на ул. Белинского", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают конструкции повреждённого здания, привлечены одна единица техники и пять человек личного состава. О погибших и пострадавших не уточняется.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсоне подозреваемого в шпионаже агента СБУ. По данным Центра общественных связей ведомства, им оказался 28-летний житель города.