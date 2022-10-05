ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

Украинские военные нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщает служба ГО и ЧС по области. Обстрел произошёл минувшей ночью.

"Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, на ул. Белинского", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают конструкции повреждённого здания, привлечены одна единица техники и пять человек личного состава. О погибших и пострадавших не уточняется.





