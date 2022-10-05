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5 октября, 08:47

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

<p>Последствия украинского удара по Херсону. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/mchskherson/153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Службы ГО и ЧС по Херсонской области</a></p>

Последствия украинского удара по Херсону. Обложка © Telegram-канал Службы ГО и ЧС по Херсонской области

Украинские военные нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщает служба ГО и ЧС по области. Обстрел произошёл минувшей ночью.

"Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, на ул. Белинского", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают конструкции повреждённого здания, привлечены одна единица техники и пять человек личного состава. О погибших и пострадавших не уточняется.

  • Последствия украинского удара по Херсону. Фото © Telegram-канал Служба ГО и ЧС по Херсонской области
    Последствия украинского удара по Херсону. Фото © Telegram-канал Служба ГО и ЧС по Херсонской области
  • Последствия украинского удара по Херсону. Фото © Telegram-канал Служба ГО и ЧС по Херсонской области
    Последствия украинского удара по Херсону. Фото © Telegram-канал Служба ГО и ЧС по Херсонской области
  • Последствия украинского удара по Херсону. Фото © Telegram-канал Служба ГО и ЧС по Херсонской области
    Последствия украинского удара по Херсону. Фото © Telegram-канал Служба ГО и ЧС по Херсонской области

Последствия украинского удара по Херсону. Фото © Telegram-канал Служба ГО и ЧС по Херсонской области

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Артур Лапсаков
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