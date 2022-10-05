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5 октября, 08:43
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Бывший ректор ВГИКа покончил с собой в Москве

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков найден мёртвым с предсмертной запиской

Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. Герасимова (ВГИК), педагог и философ Александр Новиков найден мёртвым на лестничной клетке в Москве. Как сообщает SHOT, причиной смерти стал суицид.

86-летний профессор оставил предсмертную записку, в которой среди прочего пожелал всем знакомым и близким "всяческого благополучия". Новиков возглавлял ВГИК с 1987 по 2007 год.

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Напомним, что в конце сентября известный кинодраматург, выпускник ВГИКа Борис Добродеев скончался в возрасте 95 лет. А ещё одной потерей этой осени стал оператор фильма "Приключения Электроника" Александр Полынников. Он, кстати, тоже окончил ВГИК.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц

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