Бывший ректор ВГИКа покончил с собой в Москве

Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. Герасимова (ВГИК), педагог и философ Александр Новиков найден мёртвым на лестничной клетке в Москве. Как сообщает SHOT, причиной смерти стал суицид.

86-летний профессор оставил предсмертную записку, в которой среди прочего пожелал всем знакомым и близким "всяческого благополучия". Новиков возглавлял ВГИК с 1987 по 2007 год.