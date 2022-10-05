Депутаты объяснились за отсутствие на историческом голосовании Госдумы
Депутаты объяснили болезнью своё отсутствие на голосовании по принятию территорий Донбасса
Пять депутатов Госдумы РФ рассказали Лайфу, почему пропустили голосование за включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Они заявили, что это связано с состоянием их здоровья.
Так, депутат Светлана Бессараб отметила, что последний ПЦР-тест показал у неё наличие коронавируса.
"Меня заперли с ковидом на больничный. Делают ПЦР-тесты перед встречей в Кремле, и последний мой тест показал ковид", — уточнила Бессараб.
Аналогичная ситуация и у Льва Ковпака. Он рассказал, что уже не первую неделю находится на больничном с CoViD-19.
Болеют также Анатолий Карпов и Артур Чилингаров. Последний заявил, что пришёл бы на голосование, если бы не обстоятельства.
"Я [был] в больнице и сейчас в больнице. Так бы с удовольствием пришёл", — отметил Чилингаров.
А депутат Владимир Блоцкий не стал объяснять причину своего отсутствия. Он посоветовал направить официальный запрос на его сайт.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами. Сегодня, 5 октября, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ.
Агентство "Москва"