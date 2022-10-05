Депутаты объяснились за отсутствие на историческом голосовании Госдумы

Пять депутатов Госдумы РФ рассказали Лайфу, почему пропустили голосование за включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Они заявили, что это связано с состоянием их здоровья.

Так, депутат Светлана Бессараб отметила, что последний ПЦР-тест показал у неё наличие коронавируса.

"Меня заперли с ковидом на больничный. Делают ПЦР-тесты перед встречей в Кремле, и последний мой тест показал ковид", — уточнила Бессараб.

Аналогичная ситуация и у Льва Ковпака. Он рассказал, что уже не первую неделю находится на больничном с CoViD-19.

Болеют также Анатолий Карпов и Артур Чилингаров. Последний заявил, что пришёл бы на голосование, если бы не обстоятельства.

"Я [был] в больнице и сейчас в больнице. Так бы с удовольствием пришёл", — отметил Чилингаров.