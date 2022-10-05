Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав России
Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
Со дня включения территорий в состав РФ, что произошло 30 сентября, жители этих регионов признаются российскими гражданами. Приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ. Отказаться от российского гражданства можно в течение месяца.
Ранее сегодня Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
Ранее и Госдума, и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются входящими в состав РФ с даты подписания договоров. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.