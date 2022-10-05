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5 октября, 06:45

Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав России

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Со дня включения территорий в состав РФ, что произошло 30 сентября, жители этих регионов признаются российскими гражданами. Приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ. Отказаться от российского гражданства можно в течение месяца.

Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства

Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства

Ранее сегодня Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Ранее и Госдума, и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются входящими в состав РФ с даты подписания договоров. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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