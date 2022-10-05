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5 октября, 06:20

В Турции раскрыли дату и место первой встречи Эрдогана и Пашиняна

Milliyet: Эрдоган и Пашинян 6 октября в Праге впервые проведут очную встречу

В четверг, 6 октября, в Праге состоится первая очная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна с момента возобновления процесса нормализации отношений. Она запланирована на 19:00 мск, сообщила газета Milliyet.

"Завтра в 19:00 по турецкому времени президент Эрдоган проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", — говорится в публикации.

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Ранее состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве. Однако после этого армянская сторона обвинила азербайджанскую в обстреле своих позиций на границе, сам инцидент случился вечером 3 октября.

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Сайт президента Турции

Светлана Оперук

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