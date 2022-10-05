В Турции раскрыли дату и место первой встречи Эрдогана и Пашиняна

В четверг, 6 октября, в Праге состоится первая очная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна с момента возобновления процесса нормализации отношений. Она запланирована на 19:00 мск, сообщила газета Milliyet.