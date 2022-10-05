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5 октября, 06:11

Захарова назвала показателем "исключительности" госдолг США в размере более $31 триллиона

Государственный долг Соединённых Штатов, который превысил 31 триллион долларов, является реальным показателем "исключительности". Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Госдолг США превысил $31 триллион — реальный показатель "исключительности", — написала дипломат.

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Ранее Лайф писал, что США поставили рекорд по размеру госдолга. Если точнее, по данным на 5 октября 2022 года, Штаты должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

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VK / МИД России

Светлана Оперук

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