Захарова назвала показателем "исключительности" госдолг США в размере более $31 триллиона
Государственный долг Соединённых Штатов, который превысил 31 триллион долларов, является реальным показателем "исключительности". Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Госдолг США превысил $31 триллион — реальный показатель "исключительности", — написала дипломат.
Ранее Лайф писал, что США поставили рекорд по размеру госдолга. Если точнее, по данным на 5 октября 2022 года, Штаты должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.
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