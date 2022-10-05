НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 21:00

В США заявили, что у американцев закончились деньги на помощь Украине

Конгрессмен Розендейл заявил о нехватке у налогоплательщиков денег на помощь Киеву

США больше не могут помогать Киеву из-за отсутствия денег у американских налогоплательщиков, а также из-за растущей угрозы национальной безопасности Штатов вследствие высокой вовлечённости в этот конфликт. Об этом заявил в соцсетях член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл.

"У американских налогоплательщиков нет 70 миллиардов для Украины. Я боюсь, наша растущая вовлечённость это угроза национальной безопасности, она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой", — подчеркнул Розендейл в Twitter.

В НАТО испугались, что Россия может провести ядерные испытания в Чёрном море

В НАТО испугались, что Россия может провести ядерные испытания в Чёрном море

Вместе с тем, как сообщал Лайф, США могут объявить о поставке Украине ещё четырёх реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках нового пакета помощи на 625 миллионов долларов.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров