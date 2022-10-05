В США заявили, что у американцев закончились деньги на помощь Украине

США больше не могут помогать Киеву из-за отсутствия денег у американских налогоплательщиков, а также из-за растущей угрозы национальной безопасности Штатов вследствие высокой вовлечённости в этот конфликт. Об этом заявил в соцсетях член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Розендейл.

"У американских налогоплательщиков нет 70 миллиардов для Украины. Я боюсь, наша растущая вовлечённость — это угроза национальной безопасности, она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой", — подчеркнул Розендейл в Twitter.