Неаполь грозит всей Европе: Гол и передача Кварацхелии помогли "Наполи" разгромить "Аякс" в Лиге чемпионов

Итальянский "Наполи" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил амстердамский "Аякс" со счётом 6:1. Встреча прошла на "Йохан Кройф-арене" в столице Нидерландов. Судил игру французский арбитр Франсуа Летесье.

Ганский хавбек "Аякса" Мохаммед Кудус открыл счёт уже на девятой минуте, но после этого забивали только гости. Дубль оформил форвард "Наполи" Джакомо Распадори, по разу отличились его партнёры по команде Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Джованни Симеоне и Хвича Кварацхелия. В активе грузинского полузащитника, ещё недавно выступавшего за казанский "Рубин", есть и результативная передача.

Вдобавок ко всем бедам "Аякс" на 73-й минуте остался в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил капитан голландской команды Душан Тадич. Возле своей штрафной сербский хавбек попал по лицу македонскому полузащитнику гостей Эльифу Эльмасу.

В другом матче группы А "Ливерпуль" дома нанёс поражение шотландскому "Рейнджерс" (2:0). По голу забили Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

"Наполи" упрочил лидерство в турнирной таблице группы А, набрав девять очков из девяти возможных. "Ливерпуль" с шестью баллами идёт вторым. Отметим, что неаполитанцы на старте сезона показывают на удивление яркий и результативный футбол. Помимо успехов на европейской арене команда бывшего тренера "Зенита" Лучано Спаллетти занимает первое место и в чемпионате Италии.