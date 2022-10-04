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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 21:38

"Бавария" забила пять голов "Виктории" в Лиге чемпионов

Дубль Сане помог "Баварии" разгромить "Викторию" в матче Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромила чешскую "Викторию" со счётом 5:0. Встреча прошла на "Альянц-арене". Судил игру арбитр из Черногории Никола Дабанович.

Хозяева забили три гола в первом тайме и ещё два — после перерыва. Дубль оформил немецкий полузащитник Лерой Сане, по разу отличились нападающий сборной Германии Серж Гнабри, сенегальский форвард Садио Мане и камерунский игрок атаки Эрик Шупо-Мотинг.

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"Бавария" набрала девять очков и упрочила лидерство в группе С. У "Виктории" пока нет ни одного балла. "Интер" и "Барселона", у которых по три очка, во вторник вечером сыграют друг с другом в Милане.

Лига чемпионов УЕФА.

Групповой этап.

"Бавария" — "Виктория" — 5:0

Голы: Сане 7' (1:0), Гнабри 13' (2:0), Мане 21' (3:0), Сане 50' (4:0), Шупо-Мотинг 59' (5:0)

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UEFA.com

Роман Фейгин
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