Хозяева забили три гола в первом тайме и ещё два — после перерыва. Дубль оформил немецкий полузащитник Лерой Сане, по разу отличились нападающий сборной Германии Серж Гнабри, сенегальский форвард Садио Мане и камерунский игрок атаки Эрик Шупо-Мотинг.

"Бавария" набрала девять очков и упрочила лидерство в группе С. У "Виктории" пока нет ни одного балла. "Интер" и "Барселона", у которых по три очка, во вторник вечером сыграют друг с другом в Милане.