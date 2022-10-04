"Бавария" забила пять голов "Виктории" в Лиге чемпионов
Дубль Сане помог "Баварии" разгромить "Викторию" в матче Лиги чемпионов
Мюнхенская "Бавария" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромила чешскую "Викторию" со счётом 5:0. Встреча прошла на "Альянц-арене". Судил игру арбитр из Черногории Никола Дабанович.
Хозяева забили три гола в первом тайме и ещё два — после перерыва. Дубль оформил немецкий полузащитник Лерой Сане, по разу отличились нападающий сборной Германии Серж Гнабри, сенегальский форвард Садио Мане и камерунский игрок атаки Эрик Шупо-Мотинг.
"Бавария" набрала девять очков и упрочила лидерство в группе С. У "Виктории" пока нет ни одного балла. "Интер" и "Барселона", у которых по три очка, во вторник вечером сыграют друг с другом в Милане.
Лига чемпионов УЕФА.
Групповой этап.
"Бавария" — "Виктория" — 5:0
Голы: Сане 7' (1:0), Гнабри 13' (2:0), Мане 21' (3:0), Сане 50' (4:0), Шупо-Мотинг 59' (5:0)
UEFA.com