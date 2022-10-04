Пентагон исключил причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

В Министерстве обороны США заверили, что Вашингтон никоим образом не был причастен к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такой комментарий журналистам дала зампомощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

"США не были причастны никоим образом", — сказала она в ходе брифинга, комментируя ЧП на двух газопроводах.