Пентагон исключил причастность США к диверсиям на "Северных потоках"
В Министерстве обороны США заверили, что Вашингтон никоим образом не был причастен к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такой комментарий журналистам дала зампомощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
"США не были причастны никоим образом", — сказала она в ходе брифинга, комментируя ЧП на двух газопроводах.
Представительница Пентагона отказалась ответить на вопрос, есть ли у США или их союзников данные о том, что произошло. Купер сказала лишь, что какой-то новой информации у неё нет.
Как сообщал Лайф, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
Береговая охрана Швеции