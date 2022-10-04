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4 октября, 20:46

Пентагон исключил причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

В Министерстве обороны США заверили, что Вашингтон никоим образом не был причастен к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такой комментарий журналистам дала зампомощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

"США не были причастны никоим образом", — сказала она в ходе брифинга, комментируя ЧП на двух газопроводах.

Представительница Пентагона отказалась ответить на вопрос, есть ли у США или их союзников данные о том, что произошло. Купер сказала лишь, что какой-то новой информации у неё нет.

Генпрокуратура РФ указала на виновных в разрушении "Северных потоков"

Генпрокуратура РФ указала на виновных в разрушении "Северных потоков"

Как сообщал Лайф, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".

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Береговая охрана Швеции

Андрей Григорьев

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