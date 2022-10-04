В ЕС согласовали новые санкции против России
Politico: Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза договорились по новому пакету санкций против России. Он предусматривает в том числе ограничение цен на нефть из РФ. Об этом пишет издание Politico.
Как говорится в статье на сайте газеты, дипломаты заявили, что смогли достичь рамочного соглашения по этому, уже восьмому, пакету. Ожидается, что окончательную версию документа утвердят завтра, 5 октября.
Что касается максимальной цены на российскую нефть, которую намерены установить в ЕС, она пока неизвестна. Также не ясно, будет ли это какой-то ценовой коридор. Среди прочего, как ожидается, в пакете будут меры против российской оборонной промышленности и новый список частных лиц, которых затронут санкции.
Как сообщал Лайф, ранее эта же газета перечислила страны, которые тормозят введение новых антироссийских санкций. Это Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Они выступают против потолка цен на нефть РФ.
Агентство "Москва" \ Пелагея Тихонова