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4 октября, 20:16

В ЕС согласовали новые санкции против России

Politico: Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза договорились по новому пакету санкций против России. Он предусматривает в том числе ограничение цен на нефть из РФ. Об этом пишет издание Politico.

Как говорится в статье на сайте газеты, дипломаты заявили, что смогли достичь рамочного соглашения по этому, уже восьмому, пакету. Ожидается, что окончательную версию документа утвердят завтра, 5 октября.

Что касается максимальной цены на российскую нефть, которую намерены установить в ЕС, она пока неизвестна. Также не ясно, будет ли это какой-то ценовой коридор. Среди прочего, как ожидается, в пакете будут меры против российской оборонной промышленности и новый список частных лиц, которых затронут санкции.

СМИ узнали о новой идее ЕС насчёт ограничения цен на нефть из России

СМИ узнали о новой идее ЕС насчёт ограничения цен на нефть из России

Как сообщал Лайф, ранее эта же газета перечислила страны, которые тормозят введение новых антироссийских санкций. Это Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Они выступают против потолка цен на нефть РФ.

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Агентство "Москва" \ Пелагея Тихонова

Андрей Григорьев

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