Анонсировано продолжение "Ведьмака" и Cyberpunk 2077

По словам разработчиков, проект Sirius, который имеет отношение ко вселенной "Ведьмака", не будет похож на предыдущие части. В игре соединятся многопользовательский геймплей, а также кампания с квестами и сюжетом. За создание игры взялись разработчики The Flame in the Flood при поддержке CD Project RED. Последние также анонсировали игру Hadar, новый тайтл которой был создан с нуля. По данным разработчиков, проект пока находится на ранней стадии разработки.