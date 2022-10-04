Анонсировано продолжение "Ведьмака" и Cyberpunk 2077

Отличная новость для фанатов Cyberpunk 2077 и "Ведьмака": в ближайшем будущем польская студия CD Project RED выпустит продолжение этих игр. Об этом представители компании сообщили в соцсетях.

Пока проекты имеют только кодовые названия. Orion — это новый Cyberpunk 2077. Когда именно выйдет игра, неизвестно. В CD Project RED повторно отметили, что сюжетное дополнение для игры Phantom Liberty увидит свет в 2023 году.

А вот кодовое название новой трилогии во вселенной "Ведьмака", анонсированной ещё в марте этого года, — Project Polaris. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Также разработчики анонсировали новый проект с кодовым названием Canis Majoris. Пока только известно, что это будет крупная RPG, не имеющая отношения к трилогии. Над ней работает сторонняя студия.

"Orion — это кодовое название нашей следующей игры Cyberpunk, которая продвинет франшизу Cyberpunk дальше и продолжит использовать потенциал этой вселенной тёмного будущего", — написано в Twitter.

По словам разработчиков, проект Sirius, который имеет отношение ко вселенной "Ведьмака", не будет похож на предыдущие части. В игре соединятся многопользовательский геймплей, а также кампания с квестами и сюжетом. За создание игры взялись разработчики The Flame in the Flood при поддержке CD Project RED. Последние также анонсировали игру Hadar, новый тайтл которой был создан с нуля. По данным разработчиков, проект пока находится на ранней стадии разработки.